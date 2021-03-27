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Как выбрать бу автомобиль и не прогадать?

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Выбор автомобиля на вторичном рынке – хлопотное и рисковое дело, к которому необходимо подходить с большой отнесенностью. Чтобы стать обладателем качественной модели, необходимо потратить немало времени и сил.  В интернете имеется огромный выбор поддержанных автомобилей, а объявлений – сотни тысяч. В поиске подходящего транспортного средства придется отсеять добрую часть предложенных вариантов ещё на этапе просмотра объявлений.

На что обращать внимание? 

Стоит начинать со стоимости. В большинстве случаев ценник отображает не реальную стоимость авто, а желание продавца. По этой причине следует заранее определить среднюю цену из предлагаемых вариантов и ориентироваться по ней. Слишком заманчивые предложения должны насторожить. Низкая цена на автомобили с пробегом в Тюмени, как правило, обусловлена наличием технических неисправностей, проблем с документами, ограничениями, связанными с поставкой на учет и так далее.  

Фотографии авто с пробегом в кредит должны быть предоставлены в достаточном количестве и качестве, чтобы с их помощью можно было оценить наличие повреждений кузова, состояние краски и следы ремонта, пятна ржавчины и так далее. К примеру, если цвет крыла, капота или бампера значительно отличается от основного цвета авто, то это свидетельствует о том, что этот элемент был перекрашен после повреждения. 

Кто продает подержанные машины?

Продавцы транспортных средств на вторичном рынке делятся на следующие категории:

  • Частные лица. Непосредственные владельцы автомобилей. Они зачастую знают об авто больше, чем продавцы в дилерских центрах. В большинстве случаев частные продавцы готовы без каких-либо затруднений предоставить эти сведения. Это позволяет недорого купить БУ Хендай в хорошем состоянии. 
  • Перекупщики. Те, кто занимаются перепродажей. Часто проводят тщательное техническое обслуживание для устранения видимых дефектов, чтобы максимизировать цену авто. Такие продавцы редко готовы поделиться информацией о технических особенностях и имеющихся неисправностях машины. 
  • Официальные дилеры. Подержанные автомобили появляются благодаря схеме trade-in при которой покупателю нового транспортного средства выдаётся материальная компенсация стоимости первого автомобиля. Главное преимущество обращения к у авторизованному дилеру – гарантия качества и безопасности. 

Владелец подержанного авто должен предоставить технический паспорт. При изученной этого документа следует обратить внимание на дату регистрации и год выдачи. Также необходимо соответствие номера кузова под капотом и в кабине с номером двигателя.

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