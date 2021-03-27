Как выбрать подходящий кредит с залогом и без?

Подбор кредита – непростая задача, от успешности решения которой зависят условия получения заемных денег. Все кредиты делятся на залоговые и беззалоговые. Между ними есть ряд важных различий, которые необходимо учитывать заемщикам.

Особенности кредитов с залогом и без

Разница между кредитом с залогом и без заключается в том, что в первом случае деньги выдаются под обеспечение, уменьшающее риски невозврата кредита. В качестве обеспечения используются различные виды собственности, на которые обращается взыскание, если заемщик не имеет возможности или желания вовремя вернуть долг. Выбрать подходящий кредит можно на сайте https://creditors24.com/moskva/. В качестве залога служат недвижимое имущество, авто, ценные бумаги и др. Какая бы собственность ни использовалась в этих целях, она должна обладать достаточной ликвидностью. Обычно величина выданного кредита составляет не боле 70-80% от рыночной стоимости залогового имущества. Преимущества залоговых кредитов заключаются в том, что они выдаются на большие суммы и на длительные сроки. Кроме того, при использовании данного варианта нет необходимости в сборе множества документов, поскольку при невыполнении заемщиком своих обязательств кредитор может продать залоговую собственность по рыночной цене для погашения долга. Залог понижает риски для кредитора и служит гарантией погашения кредита.

Беззалоговые кредиты выдаются на сравнительно небольшие суммы и короткие сроки (от двух дней до одного года). На их выдаче специализируются МФО. Процедура оформления беззалогового кредита, иначе называемого потребительским, предельно проста. Заемщику достаточно зайти на вебсайт микрофинансовой организации и заполнить анкету, после чего заявка рассматривается в течение часа. Количество МФО, в которых можно получить кредит без залога, в настоящее время довольно велико.

Выбор условий кредита

Условия выдачи кредитов зависят как от финансового положения заемщика, так и от его потребностей. Важную роль при рассмотрении заявки кредитором играют размер кредита, срок его погашения, уровень дохода и кредитная история клиента. Заемщик, обладающий залоговым имуществом, имеет возможность одолжить значительную сумму на длительный срок, однако при этом он подвергается риску лишиться его в случае возникновения просрочек. При подборе кредита заемщику необходимо учитывать целый ряд факторов, включая следующие:

размер желаемого кредита;

величина процентной ставки;

срок кредитования.

Между залоговыми и беззалоговыми кредитами есть множество различий, которые надо учитывать при выборе. Перед оформлением того или другого вида кредита следует все тщательно взвесить и рассмотреть условия каждого варианта.