KIA Soul 2021: преимущества и особенности модели

KIA Soul – мини-кроссовер, выпуск которого начался в 2008 году в Южной Корее. В том же году эта модель была представлена на автосалоне в Париже. Она заполнила нишу в сегменте между моделями KIA Ceed и Sportage.

Отдельно стоит сказать о том, что класс KIA Soul до сих является предметом споров. Но все же этот автомобиль принято относить к категории мини-кроссоверов.

Первое поколение этого автомобиля стало победителем сразу нескольких наград. В 2009 году данная модель получила награду в области дизайна Red Dot Design Award. В том же году Соул стал победителем конкурса Towcar of the Year. В последующие несколько лет эта модель KIA регулярно входила в топ самых безопасных авто мира.

Второе поколение КИА Соул было представлено в 2014 году. Обновленная модель стала чуть больше. Но самое главное новшество коснулось двигателя авто. Новый KIA Soul – это электромобиль.

В 2019 году начался выпуск третьего поколения Soul. В Европе эта модель по-прежнему доступна исключительно в модификации с электродвигателем. Остается добавить, что в течение последних 7 лет в России наблюдается стабильный рост продаж этого автомобиля. Исключением стал только 2020 год. Но в данном случае снижение обусловлено пандемией коронавируса, которая серьезно повлияла на весь авторынок.

Преимущества модели

Официальный дилер КИА в Воронеже выделяет такие преимущества данной модели:

яркий и оригинальный экстерьер;

прекрасные ходовые характеристики;

практичность, обеспечивающая максимально комфортное управление авто в условиях большого города;

быстрое ускорение;

топливную экономичность;

высокий уровень мощности.

К преимуществам этой модели стоит отнести и ее салон, который в модификации 2021 года существенно преобразился. Внимания заслуживает усовершенствованная отделка салона, великолепное звучание аудиосистемы и обновленный интерьер, который теперь включает в себя премиальные текстуры и формы. Еще одна особенность – фирменная декоративная подсветка, излучающая мягкий свет от динамиков на дверях.

Комплектация КИА Соул 2021

Рассматривая комплектации и цены КИА Соул 2021 года выпуска, стоит заметить, что данная модель представлена в нескольких вариантах: Classic, Comfort, Edition Plus, Luxe, Premium, Prestige и Style. Узнать подробнее о каждом из перечисленных вариантов комплектации можно на сайте официального дилера этого корейского автоконцерна в России.

В заключение стоит сказать, что модельный ряд KIA может заинтересовать и множеством других автомобилей. Например, сегодня популярна модель Sorento. Решив купить КИА Соренто у официального дилера, будущий владелец этого автомобиля сможет рассчитывать на приобретение мощного, безопасного и оснащенного множеством полезных функций внедорожника. И при этом всем стоимость данной модель можно считать довольно-таки демократичной.