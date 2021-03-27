Что должны делать на СТО?

Любому автомобилю время от времени требуются диагностика, техническое обслуживание и ремонт. Такие услуги оказывают автосервисы (СТО). Обширный перечень этих услуг можно разделить на основные и дополнительные.

Основные услуги СТО

В число основных услуг, которые предоставляет Харьков СТО, входят следующие:

Слесарный ремонт. Он включает в себя ряд мероприятий, направленных на выявление и устранение неполадок, возникающих вследствие износа движущихся и функционирующих под большими нагрузками автодеталей. Слесарный ремонт делится на текущий и капитальный.

Кузовной ремонт. Он проводится в целях восстановления целостности и геометрии кузова автомобиля, а также смены ЛКП. Небольшие вмятины могут быть удалены даже без проведения покрасочных работ, если на ЛКП нет повреждений. Восстановление целостности кузова производится путем выполнения сварочных работ. Покраска кузова осуществляется в покрасочной камере с последующим высушиванием в сушильной камере.

Техническое обслуживание. Оно предусматривает проведение ряда мероприятий, нацеленных на предотвращение серьезных неисправностей. Для новой автомашины производится нулевое техобслуживание. Регулярное техобслуживание выполняется раз в год, обычно через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Сезонное техобслуживание осуществляется дважды в год для подготовки авто к теплому или холодному сезону.

Дополнительные услуги СТО

Наряду с основными услугами многие автосервисы предоставляют дополнительные услуги, которые не оказывают влияния на работу важнейших узлов авто, но повышают его комфортность и уровень безопасности.

Монтаж охранных систем. Это касается не только сигнализации, но и механической защиты.

Установка систем мультимедиа. Эта услуга позволяет установить в салоне авто качественную видео- и аудиоаппаратуру.

Монтаж сетки для защиты радиатора. Эта услуга позволяет предотвратить попадание в радиатор мелкого мусора.

Шумоизоляция. После выполнения мероприятий по шумоизоляции благодаря уменьшению уровня шума, проникающего в салон авто снаружи, комфортность езды значительно увеличивается.

Все СТО делятся на узкоспециализированные и универсальные. Считается, что автосервисы первого типа предоставляют услуги более высокого качества. Однако в действительности имеется множество факторов, от которых зависит конечный результат.