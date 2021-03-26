Новый спорткар Nissan окажется дешевле и мощнее Toyota Supra

Недавно в Сеть слили фотографии грядущего Nissan Z, который готовят к выходу, а накануне форум 400zclub.com опубликовал некоторые подробности о технике, опциях и ценах.

Базовая комплектация Nissan 400Z получит 3,0-литровый V6 с отдачей 400 л.с., знакомый пользователям по Infiniti Q60.

Агрегат будет работать с механической коробкой передач от прошлого поколения – 370Z или с автоматической коробкой передач 9G-Tronic от компании Mercedes-Benz.

Главный конкурент — Toyota Supra оснащается 355-сильным 3,0-литровым двигателем.

Цена на базовый Nissan 400Z составит чуть менее 35 000 долларов. Стоимость Toyota Supra в США составляет от 51 000 долларов.

Кроме базовой комплектации, компания Nissan Z предложит с усиленными стабилизаторами и тормозами Brembo.

Также модель за доплату будет предлагаться с кожаным салоном и сидениями с функцией вентиляции и расширенным набором электронных помощников.

Чуть позже появится традиционная для спортивных Nissan версия Nismo, но информации о ней пока нет.