Опубликованы характеристики нового минивэна Hyundai Staria

Представленный недавно минивэн Hyundai Staria получит ДВС, работающий на сжиженном пропане.

Презентация минивэна состоялась в середине марта, но тогда корейская компания показала только внешность модели, но технические характеристики автомобиля называть не стала. Накануне за них это сделал авторитетный портал TheKoreanCarBlog.

По данным издания, минивэн Staria будет предлагаться с дизельным турбированным силовым агрегатом объёмом 2,2-литра.

Его мощность составит 200 л.с. В качестве альтернативы предложат 3,5-литровый агрегат V6 работающий на сжиженном пропане. Такой мотор устанавливают на седан Kia K8, и в нем он выдает 240 л.с.

Минивэн Hyundai Staria будет доступен с 11, 9 или 7 посадочными местами, также предложат коммерческий вариант с двумя посадочными местами.

В 9 и 7-местном исполнении Staria получит салон-трансформер. На передней панели минивэна будет установлена цифровая панель приборов и 10-дюймовый экран мультимедийной системы.