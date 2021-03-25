В МЧС рассказали, как часто в России горят китайские автомобили

Стало известно, насколько часто в Западной Сибири, где были 40-градусные морозы, происходили возгорания китайских автомобилей.

О статистике сообщил портал «Китайские автомобили», ссылаясь на данные МЧС. Если быть точнее, то речь зашла в первую очередь об автомобилях Haval F7 и F7x, а также некоторых моделей Geely.

В целом в Западной Сибири во время морозов было зафиксировано несколько сотен возгораний автомобилей, при это в числе сгоревших машин моделей китайских марок числилось не больше, чем других авто.

Например, на территории ХМАО–Югры этой зимой произошло возгорание 212 машин, из которых только 18 пришлось на китайские модели.

В процентном выражении показатель оставляет 8,5%. Но есть неофициальные данные, согласно которым число сгоревших кроссоверов Haval может достигать 40 штук.

По данным МЧС, в 10 из 18 случаев возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования. В остальных случаях причины были другими.