Alpina представила доработанный седан BMW 8-Series Gran Coupe

В основе новой модели от немецкой компании Alpina лежит седан BMW M850i.
Представленный премиальный седан B8 Gran Coupe получил модернизированный двигатель и ряд изменений во внешности
Alpina в седане перенастроили подвеску и увеличили мощность мотора с 530 до 621 л.с., также была изменена настройка 8-ступенчатой автоматической коробки передач.
После этого B8 Gran Coupe до первой «сотни» способен разогнаться за 3,4 сек, а это на 0,2 сек больше чем разгон у спортивного BMW M8 Competition Gran Coupe.
B8 Gran Coupe получил самоблокирующийся дифференциал и адаптивные амортизаторы, были также установлены усиленные стабилизаторы и тормозная система Brembo с дисками 395 мм спереди и 398 мм сзади.
Новую модель от стандартной модели компании BMW можно отличить по заднему диффузору, двойным патрубкам выхлопной системы и 21-дюймовым колесным дискам с покрышками Pirelli P Zero.
В салоне «четырехдверки» появилась цифровая панель приборов с логотипом компании и новая «шайба» контроллера iDrive, которая теперь выполнена из стекла.