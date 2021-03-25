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Hyundai представила в РФ спецсерию обновленного кроссовера Santa Fe

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Кроссовер Santa Fe на российском рынке появился в новой версии, которая получила приставку к названию Calligraphy и отличается измененными элементами в салоне и экстерьере.
Hyundai представила в РФ спецсерию обновленного кроссовера Santa Fe, которую оценили от 3 359 000 рублей.

Основой для новинки стала топовая комплектация автомобиля High-Tech. В списке оснащенности будет панорамная крыша с люком, колесные диски на 20 дюймов с особым дизайном, а также специальная версия отличается затемненной радиаторной решеткой и окрашенным пластиком.

Hyundai представила в РФ спецсерию обновленного кроссовера Santa Fe

В салоне предложат отделку замшей и кожей наппа, а еще там располагается 10,25-дюймовый дисплей мультимедиа, система Harman/Kardon с десятью динамика, вентиляция сидения водителя и переднего пассажира, а также климат-контроль на две зоны и беспроводная зарядка для смартфона.

Среди двигателей для спецверсии будет доступен 2,2-литровый дизель или бензиновый 249-сильный агрегат.

Hyundai представила в РФ спецсерию обновленного кроссовера Santa Fe Hyundai представила в РФ спецсерию обновленного кроссовера Santa Fe

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