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Седан Lexus IS Wax Edition получил проигрыватель для виниловых пластинок

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Lexus показала специальную версию седана Lexus IS Wax Edition, которая в дальнейшем будет выставляться только на особых мероприятиях японского автопроизводителя.
Главной особенностью Lexus IS Wax Edition стал проигрыватель виниловых пластинок, расположенный в перчаточном бардачке.

Для того чтобы его туда разместить специалистам компании пришлось его делать на 3D-принтере, а также модернизировать подвеску, чтобы во время езды можно было без проблем слушать виниловые пластинки.

Проигрыватель был создан специально для автомобиля, и в нем при изготовлении использовали углепластик и алюминий.

Специально для Lexus IS Wax Edition также была записана пластинка с семью треками.

Для воспроизведения музыки в Lexus IS Wax Edition установили акустическую систему Mark Levinson с 17 динамиками.

lexus Lexus IS Wax Edition
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