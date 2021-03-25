Седан Lexus IS Wax Edition получил проигрыватель для виниловых пластинок

Lexus показала специальную версию седана Lexus IS Wax Edition, которая в дальнейшем будет выставляться только на особых мероприятиях японского автопроизводителя.

Главной особенностью Lexus IS Wax Edition стал проигрыватель виниловых пластинок, расположенный в перчаточном бардачке.

Для того чтобы его туда разместить специалистам компании пришлось его делать на 3D-принтере, а также модернизировать подвеску, чтобы во время езды можно было без проблем слушать виниловые пластинки.

Проигрыватель был создан специально для автомобиля, и в нем при изготовлении использовали углепластик и алюминий.

Специально для Lexus IS Wax Edition также была записана пластинка с семью треками.

Для воспроизведения музыки в Lexus IS Wax Edition установили акустическую систему Mark Levinson с 17 динамиками.

