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Новый 280-сильный кроссовер от Hyundai сфотографирован без камуфляжа

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Компания Hyundai снимает рекламу с новым кроссовером рядом со знаменитой трассой Нюрбургринга, где и был сфотографирован экземпляр новинки.
Новый 280-сильный кроссовер от Hyundai сфотографирован без камуфляжа во время съемки промо-ролика. Речь идет о модели Kona N, которая будет отличаться спортивной внешностью и шильдиками «N».

В автомобиле будет черная решетка радиатора, красная окантовка бамперов, увеличенные боковые юбки, а также увеличенные патрубки выхлопной системы.

Уже известно, что такая модификация кроссовера будет приводиться в движение двухлитровым двигателем с четырьмя цилиндрами.

В качестве трансмиссии предложат 8-ступенчатый автомат с двумя сцеплениями. О сроках презентации новинки информации пока нет.

Новый 280-сильный кроссовер от Hyundai сфотографирован без камуфляжа Новый 280-сильный кроссовер от Hyundai сфотографирован без камуфляжа

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