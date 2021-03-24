Автомобиль продает автосалон, и более того его предлагают даже оформить в кредит.

Как сообщил портал drom.ru, в Новосибирске подают Mercedes-Maybach GLS 600 за 26 миллионов рублей.

Выставленный на продажу экземпляр сошел с конвейера в прошлом году и он оснащен четырехлитровым двигателем.

Мощность силовой установки составляет 550 лошадиных сил. Автосалон в Новосибирске предлагает не базовый вариант машины, так как минимальная цена такого авто стартует от 14 760 000 рублей.

При этом клиенту, который решится на покупку люксового авто, могут предложить оформить кредит, где ежемесячный платеж составит 271 тыс. рублей.