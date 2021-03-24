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Hyundai Solaris возглавил список ТОП-10 популярных автомобилей с пробегом в Москве

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Между тем Ford Focus не является лидером столичного рынка подержанных авто уже второй месяц подряд.
По данным аналитического агентства Автостат, Hyundai Solaris возглавил список топ-10 популярных автомобилей с пробегом в Москве в феврале.

В прошлом месяце этот автомобиль был перепродан в количестве 504 единиц. При этом в целом вторичный авторынок Москвы показал отрицательную динамику на 3,1% до 20,8 тыс. проданных машин.

KIA Rio стал вторым в рейтинге с показателем 496 экземпляров, а в тройку лидеров вошел Skoda Octavia, перепроданных в количестве 489 штук. Ford Focus в феврале стал только четвертым, тогда как в январе он находился на втором месте.

В прошлом месяце москвичи купили 433 Ford Focus с пробегом.

На пятой строчке расположился Volkswagen Polo (418 шт.), а следом за ним оказались Toyota Camry (395 ед.), Daewoo Matiz (307 ед.), BMW 5-Series (304 ед.), Mercedes-Benz E-Class (282 ед.) и BMW X5 (274 ед.).

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