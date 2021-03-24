Тюнеры популярного ателье представили новый проект, за основу которого был взят электромобиль Smart EQ ForTwo Cabrio.

Тюнинг-ателье Brabus представило уникальный кабриолет Smart за 4 млн рублей. Этот автомобиль отличается брутальной внешностью и доработанным двигателем.

Планируется выпустить ограниченную партию таких автомобилей. В частности, будет создано 50 экземпляров кабриолетов, получивших название Brabus 92R.

Они от обычных автомобилей будут отличаться увеличенной до 92 л.с. мощностью двигателя. Его крутящий момент составит 133 Нм.

В результате электрокар разгонится до 100 км/ч за 10,9 секунды, а максимальная скорость составляет 130 км/ч.

В экстерьере машины предлагают 16-дюймовые колесные диски Monoblock IX спереди и 17-дюймовые сзади, фирменный обвес, а также заниженную подвеску.

В салоне будет предложена отделка кожей, красная прострочка, а также в интерьере будут логотипы ателье. Также клиентам предложат самостоятельно выбрать варианты оформления салона.