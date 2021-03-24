Фотошпионы показали спорткар Nissan Z следующего поколения

В Сеть попали шпионские фотографии нового спорткара Nissan с условным названием 400Z.

Снимки были сделаны незадолго до погрузки, а экстерьер не покрыли камуфляжем. Новая модель должна будет заменить устаревший 370Z.

Внешне автомобиль очень похож на ретро с переосмыслением некоторых компонентов.

В профиль новый Z похож на предка – 240Z. Прослеживается вдохновение художников в оптике и фонарях, однако передний бампер и решётка радиатора явно заимствовались у 350Z.

На фотографиях салона можно заметить тот же трёхспицевый руль, что и на Z Proto, который показали осенью прошлого года.

Кроме него, автомобиль получит цифровую приборную панель с диагональю 12.3 дюйма. Она будет выводить не только основные параметры, но и три дополнительных.

Если говорить о дверных картах, то на них будут расположены дефлекторы.

Новинке от Nissan пророчат конкуренцию с Toyota Supra и соплатформенной BMW Z4. Первая имеет силовой агрегат на 340 лошадиных сил, а вторая оснащается более скромным 197-сильным мотором.

Напомним, что грядущий Nissan Z оснастят 405-сильным V6 объёмом три литра.