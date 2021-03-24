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В РФ продают уникальный внедорожник ГАЗ-2330 «Тигр» за 8,2 миллиона рублей

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На портале Avto.ru продаётся подержанный автомобиль ГАЗ-2330 «Тигр».

Большая часть этих авто служит в армии РФ, но этот экземпляр был у частного лица. В объявлении указано, что внедорожник «грязи не видел».

Владелец утверждает, что «Тигр» в отличном состоянии, но подвергался некоторым доработкам.

Например, был добавлен верхний свет, а салон обшили кожей с ярко-красной прострочкой.

Кроме того, автомобиль оснащён дополнительной шумоизоляцией и камерой заднего вида.

В РФ продают уникальный внедорожник ГАЗ-2330 "Тигр» за 8,2 миллиона рублей

За внедорожник просят 8.2 миллиона рублей. За эти деньги покупатель получит «Тигр» 2007 года выпуска, оснащённый 5.9 литровым силовым агрегатом и полным приводом.

Стоит отметить, что за эту сумму можно приобрести BMW X7 с 250-сильным дизельным мотором и богатым оснащением.

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