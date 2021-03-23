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Власти США обеспокоены надёжностью автопилота Tesla

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В США инициировано 23 расследования ДТП с участием электрокаров Tesla.

Напомним, что в марте 2021 года Tesla Model Y на полной скорости врезался в полицейский автомобиль, стоящий на правой обочине магистрали с включёнными аварийными сигналами.

В результате аварии водитель Tesla получил серьёзные травмы, а расследование показало, что во время ДТП автомобиль был в режиме автопилота.

Власти США теперь обеспокоены надёжностью автопилота Tesla, так как число аварий с участием этих электромобилей при включенном автопилоте только увеличивается.

Расследование очень важно и для Tesla, ведь компания потеряла 20% стоимости акций после рекордной отметки и долю рынка.

Для других автопроизводителей это важно при разработке автопилота, который нередко винят во многих ДТП с участием электрокаров.

Илон Маск ранее заявлял, что будущее с автоматически пилотируемыми авто недалеко.

В то же время Ford, General Motors и Waymo относятся к подобным заявлениям с осторожностью, считая, что беспилотными автомобили могут стать только через несколько десятилетий.

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