Власти США обеспокоены надёжностью автопилота Tesla

В США инициировано 23 расследования ДТП с участием электрокаров Tesla.
Напомним, что в марте 2021 года Tesla Model Y на полной скорости врезался в полицейский автомобиль, стоящий на правой обочине магистрали с включёнными аварийными сигналами.
В результате аварии водитель Tesla получил серьёзные травмы, а расследование показало, что во время ДТП автомобиль был в режиме автопилота.
Власти США теперь обеспокоены надёжностью автопилота Tesla, так как число аварий с участием этих электромобилей при включенном автопилоте только увеличивается.
Расследование очень важно и для Tesla, ведь компания потеряла 20% стоимости акций после рекордной отметки и долю рынка.
Для других автопроизводителей это важно при разработке автопилота, который нередко винят во многих ДТП с участием электрокаров.
Илон Маск ранее заявлял, что будущее с автоматически пилотируемыми авто недалеко.
В то же время Ford, General Motors и Waymo относятся к подобным заявлениям с осторожностью, считая, что беспилотными автомобили могут стать только через несколько десятилетий.