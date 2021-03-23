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Audi начала серийное производство нового электрокроссовера Audi Q4 e-tron

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В немецкой компании Audi официально объявили о старте серийного производства электрического кроссовера на предприятии в Германии.
Модель встала на конвейер завода в Цвиккау, где также будут собирать и Volkswagen ID.4, причем обе модели будут выпускаться на одной линии.

Официальная премьера Audi Q4 e-tron будет проходить в следующем месяце. Автомобиль создан на платформе MEB, за счет которой длина кроссовера будет 4 590 мм, а расстояние между осями составит 2 760 мм.

Эта модель получит два электрических мотора суммарной мощностью 306 л.с. Они позволят разгоняться электрокроссоверу за 6,3 секунды.

Audi начала серийное производство нового электрокроссовера Audi Q4 e-tron

Ранее сообщалось, что Audi Q4 e-tron получит уникальную возможность, которой пока нет ни в одном из существующих серийных автомобилей.

В немецкой компании для электрического кроссовера предусмотрели 25 вариантов настроек для головной оптики и задних фонарей.

При заказе кроссовера клиент в качестве опции может выбрать рисунок фонарей и фар, а такого предложения сейчас не делает ни один из производителей.

Audi начала серийное производство нового электрокроссовера Audi Q4 e-tron Audi начала серийное производство нового электрокроссовера Audi Q4 e-tron

Audi Q4 e-tron
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