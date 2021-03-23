Hyundai опубликовал первые изображения трехрядной версии кроссовера Creta

Семиместный вариант кроссовера выйдет под названием Alcazar, и недавно компания опубликовала первые официальные изображения новинки.

На них не раскрывают всех подробностей, но можно заметить некоторые отличия от обычной версии кроссовера.

Новый кроссовер по внешности будет полностью повторять Creta, а главное отличие семиместной версии будет в удлинённом заднем свесе.

На рынке Alcazar в базовом варианте будет предлагаться в семиместном исполнении, а в качестве опции предложат шестиместную компоновку посадочных мест.

Технически Alcazar будет полностью поверять Creta. В Индии кроссовер предлагается с 1,5-литровым атмосферным ДВС мощностью 115 л.с.

Также в Индии корейский «паркетник» доступен с 1,4-литровым турбодизелем и 1,4-литровым надувным четрехцилиндровым силовым агрегатом способным генерировать 140 л.с. Ожидается, что официальный дебют новинки состоится 6 апреля.