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Hyundai опубликовал первые изображения трехрядной версии кроссовера Creta

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Семиместный вариант кроссовера выйдет под названием Alcazar, и недавно компания опубликовала первые официальные изображения новинки.
На них не раскрывают всех подробностей, но можно заметить некоторые отличия от обычной версии кроссовера.

Новый кроссовер по внешности будет полностью повторять Creta, а главное отличие семиместной версии будет в удлинённом заднем свесе.

На рынке Alcazar в базовом варианте будет предлагаться в семиместном исполнении, а в качестве опции предложат шестиместную компоновку посадочных мест.

Hyundai опубликовал первые изображения трехрядной версии кроссовера Creta

Технически Alcazar будет полностью поверять Creta. В Индии кроссовер предлагается с 1,5-литровым атмосферным ДВС мощностью 115 л.с.

Также в Индии корейский «паркетник» доступен с 1,4-литровым турбодизелем и 1,4-литровым надувным четрехцилиндровым силовым агрегатом способным генерировать 140 л.с. Ожидается, что официальный дебют новинки состоится 6 апреля.

Hyundai опубликовал первые изображения трехрядной версии кроссовера Creta

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