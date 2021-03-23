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Lexus представит новый концепт электромобиля 30 марта 2021 года

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Компания Lexus официально анонсировала дебют нового автомобиля, которым окажется концепт полноприводного электромобиля.
Анонс сопровождался тизером, вместе с которым было сообщение о дате презентации. Lexus представит новый концепт электромобиля 30 марта 2021 года. Сама модель создана в рамках программы по трансформации бренда.

Новинка будет фастбеком с высоким дорожным просветом и необычными решениями в плане дизайна.

В его основе будет располагаться платформа e-TNGA, а еще он станет первым автомобилем премиального бренда, получившим новую систему полного привода Direct4.

Электродвигатель будет находиться на каждой оси. Полноприводная система будет отличаться постоянным контролем распределения тяги между осями и способностью обеспечивать тормозное усилие на все колеса.

Другие подробности о новинке пока не раскрываются.

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