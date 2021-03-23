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Компания Kia представила большой полноприводный седан Kia K8 2021 года

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Презентация автомобиля, который пришел на смену модели K7 (Cadenza), состоялась в Южной Корее.
Компания Kia представила большой полноприводный седан Kia K8 2021 года, а также сообщила, что его продажи запланированы на апрель.

Позднее новинка появится и в других странах, а вот о перспективах появления ее в России информации пока нет.

Седан отличается от предшественника новым дизайном, в том числе он стал первым в модельном ряду марки, получившим новый логотип компании.

У автомобиля будет полноприводная система, а в моторной гамме заявлено сразу четыре силовых установки. Среди них 1,6 T-GDI с турбиной, 2,5- и 3,5-литровый агрегаты.

Компания Kia представила большой полноприводный седан Kia K8 2021 года

Последний выйдет в двух версиях, где одна работает на бензине и имеет мощность 300 л.с. при 359 Нм, а вторая – на газе и ее мощность будет 240 л.с. при 314 Нм. Двигатель объемом 2,5 литра имеет отдачу 198 л.с. при 258 Нм.

Среди трансмиссий заявлена 8-ступенчтая автоматическая КП, работающая с передне- или полноприводной системой.

Компания Kia представила большой полноприводный седан Kia K8 2021 года

У автомобиля есть независимая подвеска со стойками McPherson спереди, а также задняя «многорычажка». В списке оснащенности заявлено много опций, функций, а также систем безопасности и помощи водителю.

Среди прочего стоит отметить водительское кресло Ergo Motion Seat, которое названо «умным», так как имеет режим «комфортного потягивания», а он создает эффект потягивания сидя за счет управляемых воздушных полостей в области спины и бедер.

Компания Kia представила большой полноприводный седан Kia K8 2021 года

Сидение переднего пассажира получило регулировку в 8 направлениях. В салоне предложат 12-дюймовый проекционный дисплей и такой же диагонали экран приборной панели и мультимедиа. Информацию о стоимости и комплектациях седана пока не приводят.

Компания Kia представила большой полноприводный седан Kia K8 2021 года Компания Kia представила большой полноприводный седан Kia K8 2021 года Компания Kia представила большой полноприводный седан Kia K8 2021 года

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