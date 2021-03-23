Презентация автомобиля, который пришел на смену модели K7 (Cadenza), состоялась в Южной Корее.

Компания Kia представила большой полноприводный седан Kia K8 2021 года, а также сообщила, что его продажи запланированы на апрель.

Позднее новинка появится и в других странах, а вот о перспективах появления ее в России информации пока нет.

Седан отличается от предшественника новым дизайном, в том числе он стал первым в модельном ряду марки, получившим новый логотип компании.

У автомобиля будет полноприводная система, а в моторной гамме заявлено сразу четыре силовых установки. Среди них 1,6 T-GDI с турбиной, 2,5- и 3,5-литровый агрегаты.

Последний выйдет в двух версиях, где одна работает на бензине и имеет мощность 300 л.с. при 359 Нм, а вторая – на газе и ее мощность будет 240 л.с. при 314 Нм. Двигатель объемом 2,5 литра имеет отдачу 198 л.с. при 258 Нм.

Среди трансмиссий заявлена 8-ступенчтая автоматическая КП, работающая с передне- или полноприводной системой.

У автомобиля есть независимая подвеска со стойками McPherson спереди, а также задняя «многорычажка». В списке оснащенности заявлено много опций, функций, а также систем безопасности и помощи водителю.

Среди прочего стоит отметить водительское кресло Ergo Motion Seat, которое названо «умным», так как имеет режим «комфортного потягивания», а он создает эффект потягивания сидя за счет управляемых воздушных полостей в области спины и бедер.

Сидение переднего пассажира получило регулировку в 8 направлениях. В салоне предложат 12-дюймовый проекционный дисплей и такой же диагонали экран приборной панели и мультимедиа. Информацию о стоимости и комплектациях седана пока не приводят.