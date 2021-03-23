Росстандарт проинформировал о проведении отзыва в стране, который затрагивает автомобили немецкой марки Audi.

Как выяснилось, в России из-за проблем с двигателем отзывают 19 новых седанов Audi A8, которые были проданы на российском рынке в период с 2019 по 2021 год.

В автомобилях выявили проблемы с двигателем, приводящие к переходу мотора в аварийный режим. По информации Росстандарта, проблема может быть в автомобилях из-за коррозии, которая может появляться на корпусе разъема блока управления.

При этом отмечается, что такая ситуация возникает крайне редко, и если это произошло, то происходит активация датчика состояния двигателя Check Engine, из-за чего двигатель переходит в аварийный режим.

В рамках отзыва во всех автомобиля будет проведена проверка и установлен уплотнительный штифт в корпусе разъема блока управления мотором.

Все работы в рамках сервисной акции будут проводить бесплатно для владельцев отзывных машин.