FAW летом 2021 года представит в РФ новый кроссовер FAW Bestune T77

Китайская компания для российского рынка пол готовила новый среднеразмерный кроссовер, который планируют начать продавать в ближайшее время.

Официально о дате старта продаж и стоимости новинки в компании не сообщали, что есть информация, что FAW представит в РФ новый кроссовер FAW Bestune T77 летом 2021 года.

Пока же на автомобиль компания получила Одобрение типа транспортного средства. Как стало известно, кроссовер на российский авторынок выйдет с одним двигателем. Речь идет о турбированном моторе объемом 1,5 литра.

Его мощность составит 169 л.с., а работать он будет с шестискоростной механикой или семиступенчатым роботом, которые будут передавать крутящий момент только на переднюю ось.

Другие подробности о российском варианте модели пока не раскрываются, но в компании опубликовали только снимок салона, где запечатлен интерьер топового варианта.