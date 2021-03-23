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АвтоВАЗ представил мультимедийную систему EnjoY Pro нового поколения для моделей Lada

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Автомобили с новой информационно-развлекательной системой обойдутся дороже на 28 тыс. рублей.
Стоимость официально не была объявлена, и является предварительной.

АвтоВАЗ представил мультимедийную систему EnjoY Pro нового поколения для моделей Lada, в которой есть встроенные сервисы от Яндекса, а также поддержка Apple CarPlay, Android Auto.

Мультимедиа будет иметь восьмидюймовый экран IPS с разрешением HD, а также аудиосистему Arkamys с объемным звучанием. Как отметили в компании, звук настраивали для каждой модели с учетом объема каждой модели.

Производитель также обещает регулярное обновление программного обеспечения, с которым будут появляться улучшения и новые функции.

Управлять мультимедийной системой можно с помощью голосовых команд или при помощи кнопок на руле.

Кроме этого, экран мультимедиа может использоваться для отображения информации с камеры заднего вида.

О стоимости мультимедийной системы, а также моделях, которые ее получат, обещают сообщить позднее.

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