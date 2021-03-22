Главная » Новости

15 автомобилей Lamborghini Aventador стали отзывными в РФ из-за неисправности капота

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Росстандарт 22 марта сообщил о проведении новой отзывной кампании, которая затрагивает автомобили марки Lamborghini.
Отрывными стали спорткары Lamborghini Aventador, реализованные на российском автомобильном рынке в период с 2019 года.

Всего на сервис отправят 15 экземпляров указанной модели, а такая необходимость возникла из-за выявленной возможной проблемы с капотом.

Как говорится в сообщении ведомства, на некоторых автомобилях Aventador SVJ Coupe есть вероятность разбалтывания затяжки винтов петли капота, что может привести к его размыканию.

Это может произойти на при движении на скорости и стать причиной ДТП. В рамках отзыва владельцам машин проведут проверку и необходимые работы бесплатно.

Lamborghini Lamborghini Aventador
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика