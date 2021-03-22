15 автомобилей Lamborghini Aventador стали отзывными в РФ из-за неисправности капота

Росстандарт 22 марта сообщил о проведении новой отзывной кампании, которая затрагивает автомобили марки Lamborghini.

Отрывными стали спорткары Lamborghini Aventador, реализованные на российском автомобильном рынке в период с 2019 года.

Всего на сервис отправят 15 экземпляров указанной модели, а такая необходимость возникла из-за выявленной возможной проблемы с капотом.

Как говорится в сообщении ведомства, на некоторых автомобилях Aventador SVJ Coupe есть вероятность разбалтывания затяжки винтов петли капота, что может привести к его размыканию.

Это может произойти на при движении на скорости и стать причиной ДТП. В рамках отзыва владельцам машин проведут проверку и необходимые работы бесплатно.