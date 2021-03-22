Презентация обновленной версии автомобиля в России уже состоялась и производитель обещал, что она появится в продаже до конца марта.

Обновленный кроссовер Haval H9 уже скоро появится в продаже в России, на что также указывает тот факт, что первые партии автомобилей уже появились у дилеров.

О том, что модель начала поступать к дилерам сообщил менеджер отдела продаж «Хавейл Элан-Моторс» Сергей Струнов в социальной сети Инстаграм, где также опубликовали и видеоролик.

Напомним, что обновлённая модель выйдет в продажу в версии с 5 или 7-местным салоном, а также с доработанной силовой установкой.

Производство кроссовера организовано на площадке в Тульской области.