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Обновленный кроссовер Haval H9 уже скоро появится в продаже в России

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Презентация обновленной версии автомобиля в России уже состоялась и производитель обещал, что она появится в продаже до конца марта.
Обновленный кроссовер Haval H9 уже скоро появится в продаже в России, на что также указывает тот факт, что первые партии автомобилей уже появились у дилеров.

О том, что модель начала поступать к дилерам сообщил менеджер отдела продаж «Хавейл Элан-Моторс» Сергей Струнов в социальной сети Инстаграм, где также опубликовали и видеоролик.

Напомним, что обновлённая модель выйдет в продажу в версии с 5 или 7-местным салоном, а также с доработанной силовой установкой.

Производство кроссовера организовано на площадке в Тульской области.

 

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Публикация от Струнов Сергей (@haval.dealer)

haval Haval H9
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