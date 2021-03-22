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Европейский Toyota GR Yaris 2020 года продают в РФ за 5 миллионов рублей

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Автомобиль красного цвета выставил на продажу житель Санкт-Петербурга, который сообщает, что пробег машины составляет 500 км, а привезена она была из Европы.
Европейский Toyota GR Yaris 2020 года продают в РФ за 5 миллионов рублей, а эта стоимость сопоставима с новым Toyota Land Cruiser 200.

Однако высокую стоимость за компактную модель продавец объясняет тем, что этом уникальное предложение, так как авто официально в стране не продается.

Красный Toyota GR Yaris выпущен в 2020 году, официально растаможен и имеет электронный ПТС. Напомним, что Toyota GR Yaris дебютировал в начале прошлого года и был создан при участии инженеров подразделения Toyota Gazoo Racing.

Хот-хэтч Toyota GR Yaris получил полный привод и двигатель мощностью 272 лошадиных сил. Эта силовая установка работает с механической коробкой передач и является самой мощной в мире среди трехцилиндровых двигателей.

«Заряженный» хэтчбек весит 1 280 кг, а его длина и ширина составляют 3 995 и 1 805 мм. Расстояние между осями составляет 2 558 мм.

Рабочий объём цилиндров мотора составляет 1,6 литра, а в паре с ним работает 6-ступенчатая механика. Разгон автомобиля до первой сотни составит 5,5 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 230 км/ч.

Европейский Toyota GR Yaris 2020 года продают в РФ за 5 миллионов рублей

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