Компания BMW сокращает производство автомобилей на «Автоторе» в 2021 году

Немецкой компании становится невыгодно производить свои автомобили на российском предприятии.

Как стало известно, в компании BMW решили сократить число собираемых на предприятии «Автотор» моделей.

В этом году количество автомобилей российской сборки сократится до трех. По состоянию на начало года на заводе выпускали восемь моделей.

По словам представителя предприятия, причиной сокращения производства машин является экономическая нецелесообразность.

Таким образом, ежегодный объём производства авто BMW сократится до 12 тыс. машин. Стоит отметить, что пока достоверной информации о том, какие модели уберут с конвейера нет.

Есть предположение, что на заводе продолжат собирать большие кроссоверы, в числе которых X5, X6 и X7, тогда как седаны пятой и седьмой серии, а также компактные кроссоверы X1, X3 и X4 начнут поставлять исключительно из-за рубежа.