Новая специальная версия лифтбека уже предлагается для заказа, при этом «живые» экземпляры начнут передавать клиентам в следующем месяце.

Volkswagen начал прием заказов на «футбольную» версию Polo в России. Новинка носит название Polo Football Edition, отличается оформлением, а также становится самой дорогой версией модели.

Минимальная стоимость автомобиля в особом исполнении составляет 1 228 900 рублей, тогда как топовый вариант модели оценен в 1 129 900 рублей.

Напомним, что еще три года назад немецкая марка стала партнером УЕФА. Что касается «футбольного» варианта Polo Football Edition, то она доступна для предзаказа с двумя силовыми установками, а именно 1,6 л (110 л.с.) и 1.4 л (125 л.с.).

Первый работает в паре с 5-ступенчатой механикой или 6-скоростным автоматом, а турбодвигатель предлагают с 7-ступенчатой роботизированной КП.

Внешне новинка будет отличаться шильдиками и надписями с указанием принадлежности к спецверсии, а также особыми накладками на пороги.

В салоне появится передний центральный подлокотник и коврики с логотипом Чемпионата Европы по футболу 2020. Напомним, что последний был перенесен на 2021 год, что связано с пандемией коронавируса.