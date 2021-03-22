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Правила купли-продажи машин с пробегом меняются в РФ с 1 мая 2021 года

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Об изменениях в купли-продажи автомобилей говорится в приказе Минцифры.
Как выяснилось, правила купли-продажи машин с пробегом меняются в РФ с 1 мая 2021 года, и одним из нововведений станет возможность совершать продажу при помощи портала «Госуслуг».

При этом отмечается, что с помощью портала можно только подержанные авто. На этом сайте будет возможность подписывать документы, которые также можно направлять в ГИБДД в цифровом виде.

Однако, сделки осуществлять смогут исключительно физические лица и только в случаях, когда речь идет об авто с пробегом.

Купля-продажа будет доступна для пользователей Госуслуг, которым предложат загрузить на сайт ПТС, СТС, а также полис ОСАГО, если таковой имеется.

Все документы загружаются с именем старого собственника, после чего подается заявление также на портале. Еще продавец должен указать оставляет он себе госномер или продает его вместе с машиной.

Стоит отметить, что такая возможность позволит потенциальным покупателям ознакомиться как с техническими характеристиками рассматриваемого авто, так и с его историей эксплуатации.

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