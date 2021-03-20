Россияне в феврале стали реже покупать новые люксовые автомобили

Это стало известно из отчета российских аналитиков, которые рассказали, как продавались модели сегмента Luxury в прошлом месяце.

Так, по данным агентства «Автостат» в феврале россияне купили только 39 машин сегмента Luxury, а этот результат оказался на 61% меньше.

Оказалось, что продажи машин Rolls-Royce просели на 20% и это минимальное падение среди других автобрендов, тогда как дилеры Maserati не реализовали ни одного авто в феврале.

При этом самым продаваемым автомобилем на рынке остается Mercedes-Benz Maybach S-Class, реализованный в количестве 16 единиц, что на 65% меньше.

Также на рынке было продано 12 моделей Rolls-Royce, 8 автомобилей марки Bentley и одной машине брендов Aston Martin, Ferrari и Lamborghini.

Традиционно жители Москвы и области чаще всех покупают люксовые машины.