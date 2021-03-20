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Опубликованы фотографии нового поколения хэтчбека Opel Astra 2022 года

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Ожидается, что новое поколение Opel Astra будет представлено до конца текущего года.
Opel приступила к дорожным испытаниям нового поколения Astra. Прототип хэтчбека заметили на дорогах общего использования.

Автомобиль полностью скрыт под камуфляжной пленкой, причем практически полностью зарыли даже оптику и задние фонари.

Известно, что в основе новой Astra будет лежать платформа концерна PSA Group, а дизайн передней части будет выполнен в фирменном стиле под названием Vizor.

Этот фирменный стиль объединяет визуально оптику, радиаторную решетку и логотип. Vizor уже применили на новых моделях Mokka и Crossland.

Опубликованы фотографии нового поколения хэтчбека Opel Astra 2022 года

 

Предположительно, на тестах был гибридный вариант Astra. Ожидается, что в новом поколении Astra под капотом будут устанавливать не только гибридный силовой агрегат, но также бензиновые турбомоторы и дизельный ДВС.

Точной даты презентации Opel Astra пока нет. Ожидается, что модель представят во второй половине 2021 года.

Опубликованы фотографии нового поколения хэтчбека Opel Astra 2022 года

opel Opel Astra
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