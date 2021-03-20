Итальянская Pagani представила 850-сильный трековый суперкар Huayra R 2021 года

Автомобильный бренд Pagani провел презентацию новой версии модели Huayra R, которой разрешено ездить только по треку.

Новинкой стала экстремальная версия суперкара. Ее выпустят ограниченным тиражом в количестве 30 штук. Стоимость одного экземпляра составит 2,6 млн евро.

В движение суперкар приводится 12-цилиндровым двигателем объемом шесть литров от Mercedes-AMG. Эта силовая установка была доработана специалистами итальянской компании совместно с гоночной командой HWA AG.

В результате мощность двигателя составила 850 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 750 Нм. В качестве трансмиссии используется 6-скоростная коробка передач.

Для суперкара еще предлагают уникальную выхлопную систему, которая «будет звучать, как болиды из прошлого).

Еще стоит отметить в автомобиле заднее антикрыло с активными элементами, позволяющего Pagani Huayra R генерировать 1000 кг прижимной силы при скорости 320 км/ч. К слову весит Huayra R 2021 года 1050 кг.