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Mercedes-Benz намерен снять с продажи свой седан Mercedes-Benz CLS

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Немецкая компания рассматривает возможность сокращения модельного ряда на американском рынке.
В частности, ранее уже прекратили продавать некоторые модели, а теперь очередь дошла и до седана Mercedes-Benz CLS.

О планах компании снять с продажи этот автомобиль стало известно изданию Automotive News, журналисты которого ссылаются на информацию от источников в Mercedes-Benz.

По их информации, на американском рынке немецкий бренд намерен в ближайшее время прекратить продажи седана, что связано с его непопулярностью.

Более того, есть данные, что вслед за этой моделью с рынка уйдут версии E-Class в кузове купе и кабриолет, но это случится еще не скоро.

Стоит отметить, что ранее рынок покинули купе и кабриолет S-Class, а также родстер SLC.

Между тем ранее представители компании сообщали о существенном изменении модельного ряда, из которого будут убирать невыгодные и нишевые автомобили. При этом вместо них начнут появляться электромобили.

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