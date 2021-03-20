Главная » Новости

Россиянин продает бронированный Mercedes-Benz Maybach S-Class за 57 млн рублей

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

За Mercedes-Maybach S 650 владелец просит 57 млн рублей.
Такая высокая стоимость роскошного седана обусловлена его броней по стандарту VR10, а также минимальным пробегом – 76 км.

На продажу выставлен бронированный Mercedes-Maybach S 650 2018 года выпуска. Сообщается, что  автомобиль защищен по максимальному стандарту для гражданских транспортных средств, а также оснащен шестилитровым V12 мощностью 530 л.с.

Россиянин продает бронированный Mercedes-Benz Maybach S-Class за 57 млн рублей

Заявлено, что роскошный автомобиль способен защитить пассажиров от обстрела бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62×54 миллиметра и обстрела из автомата Калашникова. Масса бронированного авто составляет 2300 кг.

Россиянин продает бронированный Mercedes-Benz Maybach S-Class за 57 млн рублей Россиянин продает бронированный Mercedes-Benz Maybach S-Class за 57 млн рублей

Mercedes-Maybach S 650
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика