Россиянин продает бронированный Mercedes-Benz Maybach S-Class за 57 млн рублей

За Mercedes-Maybach S 650 владелец просит 57 млн рублей.

Такая высокая стоимость роскошного седана обусловлена его броней по стандарту VR10, а также минимальным пробегом – 76 км.

На продажу выставлен бронированный Mercedes-Maybach S 650 2018 года выпуска. Сообщается, что автомобиль защищен по максимальному стандарту для гражданских транспортных средств, а также оснащен шестилитровым V12 мощностью 530 л.с.

Заявлено, что роскошный автомобиль способен защитить пассажиров от обстрела бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62×54 миллиметра и обстрела из автомата Калашникова. Масса бронированного авто составляет 2300 кг.