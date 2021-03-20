Несмотря на высокий рост продаж электрокаров, объемы еще остаются небольшими.

Российский рынок новых электромобилей в феврале 2021 года вырос в 5 раз до 75 реализованных экземпляров, сообщили аналитики агентства «Автостат».

За аналогичный период прошлого года россияне прибрели всего 15 новых электрокаров.

Существенный прирост продаж данный сегмент был зафиксирован благодаря таким моделям как Porsche Taycan и Audi e-tron, причем первый стал лидером рынка новых электрокаров в России.

Его объемы продаж составили 32 ед., а Audi e-tron был продан в количестве 21 ед. Модель Tesla Model 3 оказалась третьей самой востребованной в стране с показателем 12 реализованных штук.

Еще в прошлом месяце россияне купили четыре Nissan Leaf, три кроссовера Tesla Model X, два экземпляра JAC iEV7S и один Mercedes-Benz EQC.

Также аналитики отметили, что с начала года на российском рынке было продано 189 электромобилей, а этот результат оказался в 5,6 раза выше.