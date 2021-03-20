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Компания BMW сокращает производство своих автомобилей на заводе «Автотор»

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В России сократят производство автомобилей марки BMW. Сейчас «Автотор» производит восемь моделей, а в дальнейшем модельный ряд сократят до трех.
Такую информацию предоставил председатель совета директоров ООО «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов, который рассказал, что сокращение произойдет из-за существенного падения ежегодного тиража и экономической нецелесообразности.

BMW становится выгоднее экспортировать свои автомобили, чем собирать их на заводе в Калининграде.

«Авторевю» уже удалось узнать какие модели прекратят собирать, и оказалось, что среди них есть кроссоверы X1, X3 и X4 и седаны 5-Series и 7-Series.

Со следующего месяца на «Автоторе» будут выпускать только BMW X5, X6 и X7, причем в будущем немецкая компания вовсе может отказаться от сборки на российском предприятии.

Стоит отметить, что BMW месяц назад полностью отказалась от строительства своего завода в России.

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