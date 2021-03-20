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Марка Geely запустит новый премиальный суббренд электромобилей «Zeekr»

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Китайская Geely создаст новый автомобильный бренд, который будет заниматься выпуском премиальных электрокаров.

Новую компанию назовут Zeekr, и на рынке она будет конкурировать с автомобилями марки Tesla, причем китайский автопроизводитель решил не только конкурировать с успешной американской компанией, но также будет использовать и их политику продаж автомобилей.

Tesla продает свои авто только через фирменные шоу-румы, избегая тем самым посредника в лице дилерского центра, электрокары Zeekr будут продаваться так же.

В основе всех авто Zeekr будет лежать платформа Sustainable Experience Architecture (SEA), которая позволяет создавать электрические машины как с одним, так и двумя моторами.

SEA получила открытый код, поэтому ее могут использовать не только компании, входящие в состав Geely Automobile, но также и другие автопроизводители.

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