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На тестах замечен гибридный внедорожник Range Rover 2022 модельного года

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Автомобиль до сих пор покрыт плотным камуфляжем, но есть сведения о «начинке». Стоит отметить, что пленкой закрыли даже оптику, это значит что там произойдут существенные изменения.
Сейчас гибридная версия Range Rover предлагается с 2,0-литровым классическим ДВС и парой электромоторов. Суммарная отдача силовой установки составляет 398 лошадиных сил.

На тестах замечен гибридный внедорожник Range Rover 2022 модельного года

Обновленная версия премиального внедорожника скорее всего и дальше будет предлагаться с такой силовой установкой.

Также в ряду останутся и другие силовые агрегаты. Большие изменения в Range Rover стоит ожидать в салоне. По слухам, в салоне станет меньше обычных кнопок, а экраны будут еще больше.

На тестах замечен гибридный внедорожник Range Rover 2022 модельного года

Range Rover
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