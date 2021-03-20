На тестах замечен гибридный внедорожник Range Rover 2022 модельного года

Автомобиль до сих пор покрыт плотным камуфляжем, но есть сведения о «начинке». Стоит отметить, что пленкой закрыли даже оптику, это значит что там произойдут существенные изменения.

Сейчас гибридная версия Range Rover предлагается с 2,0-литровым классическим ДВС и парой электромоторов. Суммарная отдача силовой установки составляет 398 лошадиных сил.

Обновленная версия премиального внедорожника скорее всего и дальше будет предлагаться с такой силовой установкой.

Также в ряду останутся и другие силовые агрегаты. Большие изменения в Range Rover стоит ожидать в салоне. По слухам, в салоне станет меньше обычных кнопок, а экраны будут еще больше.