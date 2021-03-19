Acura сделали самый мощный спорт-седан в своей истории

Японский премиальный бренд Acura создал самый мощный седан в своей истории, которым стала модель TLX Type S.

Автомобиль презентовали ещё в прошлом году, но подробности о моторе раскрыли лишь недавно.

Спортивная версия гражданского TLX получила турбо-V6 с непосредственным впрыском, в паре с 10-ступенчатой АКПП.

При мощности силового агрегата 360 л.с. и полном приводе, Acura TLX Type S стал самым быстрым седаном компании за всю историю.

Автомобиль скоро появится на рынке, но точной цены пока нет. Есть только примерная стартовая стоимость, которая составляет около 55 000 долларов или 4 125 000 рублей.