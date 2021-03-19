Дилеры Jaguar в России начали прием заказов на обновленный седан XF

Британский Jaguar начал приём заказов на обновлённый седан XF в России. Изменения вполне типичны для рестайлинга, но салон сможет удивить потенциального покупателя.

Jaguar XF получил обновлённые бамперы и оптику, но главные изменения кроятся в интерьере.

В базовой комплектации водителя встретит трёхспицевый руль и цифровая приборная панель. Сидения будут частично кожаные.

Водителю еще будет доступен багажником, оснащённым электроприводом.

Моторная гамма представлена дизельным ДВС мощностью 199 «лошадей» и бензиновый турбомотором с отдачей 249 л.с.

Примечательно то, что в Европе бензиновый двигатель форсировали до 300 л.с. В любом случае, с ними будет работать 8-ступенчатый автомат, а полный привод будет только у бензиновой версии XF.

Ценник на обновлённый седан стартует от 4 451 000 рублей, а топовый вариант обойдётся в 5 059 000 рублей.