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Составлен ТОП-10 доступных китайских автомобилей на рынке России

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Эксперты составили ТОП-10 самых доступных китайских авто на российском рынке, основываясь на их стоимости в стране по состоянию на начало года.
В конце ТОПа расположились такие два кроссовера как FAW Besturn X80 и Geely Collоray с ценником от 1.31 и 1.30 миллиона рублей за базовый вариант соответственно.

Следом за ними на седьмом и шестом месте оказались Geely Emgrand X7 и FAW Besturn X40 при стоимости 1.21 млн и 1.1 млн рублей.

Такую же цену имеет JAC S5, но его опередил Chery Tiggo 4, заняв четвёртую строку рейтинга с минимальным ценником 1.07 млн рублей.

JAC J7 оказался следующим в списке, у которого стоимость стартует от 1 млн рублей.

Буквально на 100 000 рублей дешевле и на один пункт выше оказался кроссовер JAC S3, но даже он уступил лидеру самых доступных китайских авто Brilliance V3, который продается на рынке за 839 000 рублей в базовой комплектации.

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