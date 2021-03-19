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Автопроизводитель Peugeot презентовал новый хэтчбек Peugeot 308

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Французский бренд Peugeot представил хэтчбек Peugeot 308 третьего поколения.

Машина получила множество нововведений, начиная от новой платформы, за счет которой выросли габариты модели, и заканчивая возможностями до нового ассистента.

Новинка стала чуть больше своего предшественника, но сохранила узнаваемые черты.

В базовой комплектации покупатель получит светодиодную оптику и задние фонари с декоративными элементами на переднем бампере, а топовые конфигурации обзаведутся утончённой матричной оптикой.

Внутреннее убранство принципиально не отличается. Третья генерация «триста восьмого» сохранила 10-дюймовую цифровую приборную панель, но её интерфейс претерпел изменения.

Автопроизводитель Peugeot презентовал новый хэтчбек Peugeot 308

То же самое касается мультимедийной системы. Варианты обивки – ткань, кожзам с замшевыми элементами или кожа наппа.

Объём багажника, несмотря на увеличенные размеры, немного сократился, если ранее показатель был 420 литров, то теперь он составляет 412 литров.

При сложенных задних сидениях объём в сравнении со вторым поколением увеличится на 95 литров в аналогичных условиях.

Моторная гамма представлена 1.2-литровым бензиновым агрегатом на 110 или 130 л.с. или турбодизелем объёмом 1.5 литра при мощности 130 «лошадей».

Автопроизводитель Peugeot презентовал новый хэтчбек Peugeot 308

В паре с ними будут работать 6-ступенчатая ручная или 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Также, Peugeot 308 третьего поколения получит гибридную версию,  в которой 1.6-литровый бензиновый мотор будет связан с электромотором, встроенным в КПП.

Одного заряда будет достаточно на 60 км пути. Аккумулятор будет расположен в задней части автомобиля и займёт ещё немного места в багажнике.

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