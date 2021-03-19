Главная » Новости

Mercedes-Benz отозвал 19 фургонов Sprinter из-за пожароопасности

Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Немецкий бренд Mercedes-Benz начал отзывную кампанию 19 коммерческих фургонов Sprinter. Уже названа причина и план работ, который предусмотрен отзывной компанией.
Причиной отзыва послужила ошибка комплектации бортовой электроники, которая может привести к самовозгоранию фургона.

Из официального заявления следует, что в Mercedes-Benz Sprinter 2019 года выпуска установлен предохранитель не подходящего номинала. Если его оставить, то есть риск возгорания электропроводки.

В рамках отзывной компании, владельцы 19 «Спринтеров» должны привезти свои авто в сервисные центры для проверки номинала предохранителя, возможно его замены, а также блока управления пневматической подвеской.

Узнать, попадает ли Ваш фургон под отзыв можно по VIN-номеру.

mercedes-benz
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика