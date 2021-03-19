Mercedes-Benz отозвал 19 фургонов Sprinter из-за пожароопасности

Немецкий бренд Mercedes-Benz начал отзывную кампанию 19 коммерческих фургонов Sprinter. Уже названа причина и план работ, который предусмотрен отзывной компанией.

Причиной отзыва послужила ошибка комплектации бортовой электроники, которая может привести к самовозгоранию фургона.

Из официального заявления следует, что в Mercedes-Benz Sprinter 2019 года выпуска установлен предохранитель не подходящего номинала. Если его оставить, то есть риск возгорания электропроводки.

В рамках отзывной компании, владельцы 19 «Спринтеров» должны привезти свои авто в сервисные центры для проверки номинала предохранителя, возможно его замены, а также блока управления пневматической подвеской.

Узнать, попадает ли Ваш фургон под отзыв можно по VIN-номеру.