BMW начала продавать новый электро-кроссовер BMW iX по предзаказу

BMW открыла приём заказов на новый электро-кроссовер iX, который получил стоимость немного выше, чем у X5.

Топовая модель BMW iX xDrive 50 получит два электромотора по 250 лошадиных сил каждый.

Их питает аккумуляторная батарея с жидкостным охлаждением на 100 кВ*ч, что позволяет проехать на одном заряде до 600 км.

Электромобиль можно заряжать как от сети, так и от специальной станции мощностью 200 кВ*ч. Минимальное время подзарядки составит всего один час.

Младшая версия – BMW iX xDrive 40 будет иметь силовую установку с двумя 150-сильными электромоторами.

Запас хода версии обеспечат батареи на 70 кВ*ч и он составит 400 км. При подзарядке от 200 кВ*ч станции, автомобиль будет полностью «заправлен» за 45 минут.

Пока предзаказ возможен только в ЕС и Штатах. На российский рынок электро-кроссовер попадёт не раньше следующего года, а первые заказы будут оправлены покупателям в конце текущего года.