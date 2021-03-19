Компания Peugeot начала принимать заказы на новый Partner Crossway 

Французский автопроизводитель Peugeot открыл приём заказов на новый «каблучок» Partner Crossway. Автомобиль будут собирать на заводе в Калуге.

Цена на новинку от Peugeot стартует от 1 259 000 рублей и закончится на отметке 1 399 000 рублей. За эти деньги пользователи получат коммерческий автомобиль, оснащённый 1.6-литровым дизелем на 90 л.с. или 1.6-литровый бензиновый агрегат с отдачей 115 л.с.

В паре с ними работает 5-ступенчатая ручная или 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Багажное отделение может похватать объёмом 675 литров, а если сложить задний ряд сидений, то можно увеличить объём до 3 000 литров.

Из прочих дополнений – кондиционер, фронтальная подушка безопасности, система курсовой устойчивости и контроля давления в шинах.

Автомобилю пророчат конкуренцию с отечественным LADA Largus, но за минимальные 1 259 000 рублей Partner Crossway не будет интересен потенциальному покупателю, так как автомобиль того же класса и с тем же возможностями от отечественного производителя стоит всего 704 900 рублей, а в топовой комплектации цена доходит до 995 900 рублей.