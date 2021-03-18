Андрей Скоч: «Мне нравится помогать: в этот момент понимаю, для чего родился!»

Андрей Владимирович Скоч занимается благотворительностью уже четверть века. Фонд «Поколение» он основал в 1996 году, и с тех пор его помощь получают тысячи российских детей, семьи, ветераны и талантливая молодежь. Однако спектр деятельности этого человека гораздо шире. Подробнее о жизни и работе Андрея Скоча — в нашем материале.

Юность и образование

В январе 1966 года в селе Никольском под Москвой в семье заводского рабочего, выходца из крестьянской семьи Владимира Никитовича Скоча родился сын, которого назвали Андреем. Окончив школу в 1984-м, парень отправился служить в ряды Советской Армии в разведывательно-десантную роту.

После демобилизации поступил в Московский государственный открытый педагогический университет имени М. А. Шолохова (ныне Московский государственный гуманитарный университет) на факультет психологии. Позже поступил в аспирантуру, защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата педагогических наук.

Кроме того, окончил Российскую академию госслужбы при Президенте Российской Федерации.

Предпринимательская деятельность

Собственное дело Андрей Владимирович решил открыть в конце 80-х вместе со своим армейским товарищем Львом Кветным. Начинающие предприниматели основали кооператив, который занимался выпечкой хлебобулочных изделий. Через несколько лет, в начале 1990-х годов, партнеры организовали бизнес по продаже и сборке компьютерной техники.

Следующим этапом стала работа в нефтяной отрасли: уже опытный бизнесмен смог организовать предприятие полного производственного цикла, включающего в себя закупку углеводородного сырья, его переработку и продажу нефтепродуктов в собственной сети автозаправочных станций.

За первые годы работы в бизнесе Андрею Владимировичу Скочу и его деловому партнеру удалось накопить достаточный капитал, чтобы вложиться в новое дело. В 1995 году они инвестировали свои средства в компанию Алишера Усманова «Интерфин», которая работала на рынке ценных бумаг, играла на бирже и покупала активы в металлургической отрасли. Так были приобретены доли электрометаллургического комбината в Старом Осколе и Лебединского ГОК (горно-обогатительного комбината), где Андрей Скоч в течение нескольких лет работал заместителем генерального директора.

По делам ему часто приходилось бывать в Белгородской области, за это время он успел погрузиться в проблемы региона. И в 1999 году принял решение отойти от управления бизнес-процессами и заняться тем, что стало ему по-настоящему интересно: общественно-политическими проектами и благотворительностью. Поэтому он передал свою долю в «Интерфине» (который был переименован в «Металлоинвест», а в 2018-м вошел в состав USM Holdings Ltd) отцу — Владимиру Никитовичу. Тот, в свою очередь, делегировал управление активами менеджменту компании.

Работа в парламенте

Баллотироваться в Государственную думу от Белгородской области Андрей Скоч решил в 1999 году. В регионе его знали уже достаточно хорошо: в том числе и по благотворительным проектам, которые фонд «Поколение» реализовывал на территории области. Свои голоса за кандидатуру Андрея Владимировича тогда отдали 54% избирателей. И люди продолжают поддерживать его до сих пор: уже 22 года он ведет активную законотворческую деятельность в российском парламенте.

За время работы в Госдуме он принял участие в разработке более чем 150 законопроектов. В их числе были следующие инициативы:

о реализации природоохранных инвестпроектов в Арктической зоне (сухопутные территории в границах РФ);

о продлении «дачной амнистии»;

об изменениях в контрактной системе госзакупок услуг, касающихся отдыха и оздоровления детей.

В 2000 году депутат возглавлял Экспертный совет по металлургии и горнорудной промышленности, в 2011-м вошел в состав парламентского комитета по делам Содружества Независимых Государств, также сегодня он является членом Комитета по международным делам.

«Поколение» благотворительности

Благотворительность занимает отдельное место в биографии народного избранника. Фонд «Поколение» (который на тот момент назывался «Здоровое поколение») он основал в тридцатилетнем возрасте. С первых дней это начинание сына поддерживает Владимир Никитович: он принимает активное участие в работе попечительского совета и вкладывает внушительные средства на реализацию благотворительных проектов.

Первое время организация помогала детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Но уже вскоре диапазон работы фонда значительно расширился. С начала 2000-х годов «Поколение» поддерживает инициативы в области культуры, спорта, образования и медицины, научные проекты, программы по реконструкции храмов и восстановлению воинских захоронений.

У организации есть собственная стипендиальная программа, в которой с 2002 года участвуют студенты Белгородской области. Самые активные, талантливые и трудолюбивые ребята за свои достижения получают финансовую поддержку от фонда. За время существования конкурса «Лучший студент года» право на дополнительную стипендию получили более трех тысяч человек, а общая сумма выплаченных поощрений превысила 80 млн рублей.

Депутат также оказывает помощь медицинским организациям. При поддержке «Поколения» в Белгородской области были созданы 29 фельдшерско-акушерских пунктов, в региональном центре построили офтальмологический и нейро-ортопедический центры, закупили машины скорой помощи для сельской местности. Еще один центр офтальмологии, открытый в Старом Осколе, за 20 лет работы обследовал более 175 тысяч человек, и более 1100 маленьких пациентов смогли пройти бесплатное лечение.

В период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции фонд выделил около 60 млн рублей на поддержку волонтеров и медицинских учреждений. «Поколение» предоставило больницам десятки тысяч масок, тонны антисептика и специальных материалов, из которых шили спецодежду для работников ковидных госпиталей.

Кроме того, только за 2020 год фонд Андрея Скоча выделил порядка 2,3 миллиарда рублей на ремонт и строительство социальных объектов в 12 населенных пунктах Белгородской области.

И это далеко не все проекты, которые реализует «Поколение». Андрей Владимирович уделяет большое внимание многодетным семьям. Это неудивительно: он сам воспитывает десятерых детей. Благодаря фонду, у ребят из больших семей есть возможность изучать иностранные языки, выезжать на море. Поддержку получают и их родители.

Награды

Скоч Андрей Владимирович удостоен множества государственных и ведомственных наград. В их числе медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медали МВД России и Министерства обороны РФ «За заслуги в увековечении памяти погибшим при защите Отечества».

Также он имеет звание «Почетный металлург» и является почетным гражданином Красногвардейского района Белгородской области.