Главная » Новости

Обновленная модель Lada Vesta FL показала новые LED-фары в ночи

Опубликовано Обновлено

Обновлённую LADA Vesta FL буквально засветилась на сумеречных дорогах Тольятти. Автомобиль ещё не вышел, но некоторые данные уже имеются.
Уточним, что старт продаж Vesta FL запланирован на 2022 год. На данный момент автомобиль проходит дорожные и климатические тесты в разных регионах России.

Об этом ранее стало известно из слов вице-президента по продажам и маркетингу АавтоВАЗ Оливера Морне.

Изменениям подвергнутся оптика и фонари, которые засветились на видео, а также арки, бампер, возможно капот и багажник. Обновление получит и интерьер.

Подробностей пока нет, ведь автомобиль без камуфляжа на дорогах ещё не видели.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Лада Веста / Lada Vesta клуб (@lada_vesta_club)

lada LADA Vesta FL
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика