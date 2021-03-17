Обновленная модель Lada Vesta FL показала новые LED-фары в ночи

Обновлённую LADA Vesta FL буквально засветилась на сумеречных дорогах Тольятти. Автомобиль ещё не вышел, но некоторые данные уже имеются.

Уточним, что старт продаж Vesta FL запланирован на 2022 год. На данный момент автомобиль проходит дорожные и климатические тесты в разных регионах России.

Об этом ранее стало известно из слов вице-президента по продажам и маркетингу АавтоВАЗ Оливера Морне.

Изменениям подвергнутся оптика и фонари, которые засветились на видео, а также арки, бампер, возможно капот и багажник. Обновление получит и интерьер.

Подробностей пока нет, ведь автомобиль без камуфляжа на дорогах ещё не видели.