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Партия обновлённых внедорожников LADA Niva попала в ЕС

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Несмотря на то, что автомобили отечественного бренда LADA ушли с европейского рынка, поставки, как выяснилось, всё равно продолжаются.

Из отчёта дистрибьютера Made in Russia GmbH следует, что автомобили не только приезжают в дилерские центры, но и пользуются хорошим спросом.

К примеру, недавно в Германию привезли новые LADA Niva Legend и LADA Niva Trawel.

Ценник в переводе на рубль составляют 1 200 000 и от 1 660 000 до 1 750 000 рублей соответственно.

Но несмотря на двойной ценник в сравнении с российским рынком, первые шесть Niva Trawel купили практически сразу.

Напомним, что с 2019 АвтоВАЗ официально ушёл с европейского рынка.

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