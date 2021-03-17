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Новый китайский пикап Maxus T90 представлен официально

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Китайский бренд Maxus презентовал новый пикап T90. Он станет логическим продолжением моделей T60 и T70, заимствуя большую часть агрегатов.
Новая модель получит более современный дизайн с характерными для китайского бренда решениями.

К примеру, в передней части пикапа появилась узкая оптика на линии капота, а разделяет их огромная хромированная решётка радиатора.

Под оптикой расположены воздуховоды. Хромирование получила защита дверей, ручки, зеркала и полозья на крыше.

Корма пикапа также имеет хром и свежий дизайн. Большие задние фонари объединены пластиковой вставкой и дополнены красными контрастами.

Новый китайский пикап Maxus T90 представлен официально

Свой пластик получат и колёсные арки с порогами. Кузов представляет собой рамное основание с двухрычажной передней и рессорной задней подвеской.

Maxus T90 получит два варианта длины — 5.4 и 5.7 метра. Подкапотное пространство и кабина сохранят габариты, а ключевое изменение коснётся кузова – 1.5 или 1.8 метра багажного пространства в зависимости от модели.

Новый китайский пикап Maxus T90 представлен официально

Салон в топовых комплектациях получит кожаную обивку сидений, кнопку электромеханического стояночного тормоза, уйму хрома, объединённую консоль управления с мультимедией.

Комплектации проще получат более дешёвые материалы интерьера, традиционный вариант мультимедии и классический рычаг ручного тормоза.

Моторная гамма полностью соответствует предшественникам – T60 и T70, но будет дополнен 2.0 л. битурбированным дизелем на 218 лошадей и 500 Нм крутящего момента, который работает с 8-ступенчатым автоматом.

Новый китайский пикап Maxus T90 представлен официально

Maxus Maxus T90
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